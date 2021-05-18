Хуммельс вернется в сборную Германии на Евро-2020

Теги матс хуммельсгермания

Хуммельс вернется в сборную Германии на Евро-2020Фото: инстаграм Хуммельса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Патрик Бергер, защитник дотмундской "Боруссии" Матс Хуммельс будет вызван в сборную Германии на Евро-2020.

По информации источника, главный тренер "бундестим" Йоахим Лев уже уведомил футболиста о своем решении.

Напомним, что в марте 2019 года  Лев заявил, что хочет строить новую команду без Хуммельса, Мюллера и Боатенга. Свой последний поединок за немецкую сборную Хуммельс провел в ноябре 2018 года.

Также не пропустите: "Барселона" получила кредит на полмиллиарда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Мальорка" вернулась в Примеру

"Мальорка" вернулась в Примеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов