Хуммельс вернется в сборную Германии на Евро-2020

Фото: инстаграм Хуммельса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Патрик Бергер, защитник дотмундской "Боруссии" Матс Хуммельс будет вызван в сборную Германии на Евро-2020.

По информации источника, главный тренер "бундестим" Йоахим Лев уже уведомил футболиста о своем решении.

Напомним, что в марте 2019 года Лев заявил, что хочет строить новую команду без Хуммельса, Мюллера и Боатенга. Свой последний поединок за немецкую сборную Хуммельс провел в ноябре 2018 года.

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