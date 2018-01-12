Хуммельс впервые стал отцом

В семье защитника "Баварии" Матса Хуммельса родился первый ребенок.

"Добро пожаловать в мир, наш маленький человечек. Мы очень гордимся тем, что ты родился. Спасибо за самый красивый подарок в мире", - написала жена Матса Кэтти Хуммельс в Instagram.

Фото: Первый ребенок Хуммельса.

Из-за рождения ребенка 29-летний Хуммельс пропустит матч 18-го тура чемпионата Германии против "Байера", который состоится 12 января.

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