Хуммелс высказался о решении Лева больше не привлекать его в национальную команду

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Хуммелс высказался о решении Лева больше не привлекать его в национальную команду

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс рассказал, что думает о решении главного тренера сборной Германии Йохима Лева не вызывать его и еще двух игроков в национальную команду.

"Томас, Жером и я старались отдать всего себя сборной на протяжении многих лет. Я думаю, это очень неблагодарнопо отношению к нам. Я очень любил играть за национальную команду, я огорчен решением, которое принял Лев", - написал игрок в твиттере.

Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Жером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они помогли выиграть чемпионат мира 2014 года.

Напомним, 5 марта, стало известно, что Йохим Лев не будет вызывать в сборную трех игроков "Баварии".

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