Хуммелс высказался о решении Лева больше не привлекать его в национальную команду
Защитник "Баварии" Матс Хуммельс рассказал, что думает о решении главного тренера сборной Германии Йохима Лева не вызывать его и еще двух игроков в национальную команду.
"Томас, Жером и я старались отдать всего себя сборной на протяжении многих лет. Я думаю, это очень неблагодарнопо отношению к нам. Я очень любил играть за национальную команду, я огорчен решением, которое принял Лев", - написал игрок в твиттере.
Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Жером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они помогли выиграть чемпионат мира 2014 года.
Напомним, 5 марта, стало известно, что Йохим Лев не будет вызывать в сборную трех игроков "Баварии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|24
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|24
|54
|3
|РБ Лейпциг
|24
|45
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|24
|43
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|24
|39
|8
|Герта
|24
|35
|9
|Хоффенхайм
|24
|34
|10
|Вердер Бремен
|24
|33
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Майнц 05
|24
|30
|13
|Фрайбург
|24
|27
|14
|Шальке
|24
|23
|15
|Аугсбург
|24
|21
|16
|Штутгарт
|24
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13