Хуммельс: "Я не выражал недовольство работой Анчелотти"

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Хуммельс: "Я не выражал недовольство работой Анчелотти"Защитник мюнхенской "Баварии" Матс Хуммельс опроверг информацию о том, что он был одним из игроков, кто оставался недоволен работой бывшего главного тренера своей команды Карло Анчелотти.

"У меня не было разговоров с кем-либо, с кем бы я обсуждал недовольство тем, что мы не смогли добиться победы в Париже. Я не знаю, откуда берется вся эта информация", - приводит слова 28-летнего бека Bild.

Напомним, игроки "Баварии" дополнительно тренировались втайне от Анчелотти. | soccernews.ru

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