Хунтелаар получил административную должность в "Аяксе"

Теги аяксклаас-ян хунтелаар

Хунтелаар получил административную должность в "Аяксе"

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о возвращении Клааса-Яна Хунтелаара.

38-летний бывший нападающий вошёл в состав руководства амстердамского клуба.

Хунтелаар получил должность помощника спортивного директора "Аякса".

Контракт между сторонами будет рассчитан до 1 июля 2024 года.

Хунтелаар является вторым лучшим бомбардиром в истории "Аякса" с 158 голами. Он уступает только легендарному Йохану Кройффу (194).

Не пропустите: Тен Хаг заинтересован в работе в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" побила рекорд "Реала" в Ла Лиге

"Барселона" побила рекорд "Реала" в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов