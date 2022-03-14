Хунтелаар получил административную должность в "Аяксе"

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о возвращении Клааса-Яна Хунтелаара.

38-летний бывший нападающий вошёл в состав руководства амстердамского клуба.

Хунтелаар получил должность помощника спортивного директора "Аякса".

Контракт между сторонами будет рассчитан до 1 июля 2024 года.

Хунтелаар является вторым лучшим бомбардиром в истории "Аякса" с 158 голами. Он уступает только легендарному Йохану Кройффу (194).

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