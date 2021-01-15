Хунтелаар установил рекорд чемпионата Нидерландов

37-летний Клас-Ян Хунтелаар оформил дубль за 2 минуты. Нападающий появился на поле только на 89 минуте.



К этому времени "Аякс", за который выступает ветеран, играл вничью с "Твенте" 1:1. Однако, сразу после выхода на поле, форвард смог отличится. Через минуту на его счету уже был дубль. Матч завершился победой амстердамцев 3:1.



Как сообщает твиттер OptaJohan, Хунтелаар стал первым игроком в истории Эредивизи, который забил два гола после выхода на замену на 89-й минуте.



Всего в текущем сезоне голландец провел 11 игр в чемпионате и забил семь мячей.



Стоит напомнить, что нападающий планировал завершить карьеру этим летом.



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