Хунтелаар установил рекорд чемпионата Нидерландов

1 Теги клаас-ян хунтелаараякс

Хунтелаар установил рекорд чемпионата Нидерландов37-летний Клас-Ян Хунтелаар оформил дубль за 2 минуты. Нападающий появился на поле только на 89 минуте.

К этому времени "Аякс", за который выступает ветеран, играл вничью с "Твенте" 1:1. Однако, сразу после выхода на поле, форвард смог отличится. Через минуту на его счету уже был дубль. Матч завершился победой амстердамцев 3:1.

Как сообщает твиттер OptaJohan, Хунтелаар стал первым игроком в истории Эредивизи, который забил два гола после выхода на замену на 89-й минуте.

Всего в текущем сезоне голландец провел 11 игр в чемпионате и забил семь мячей.

Стоит напомнить, что нападающий планировал завершить карьеру этим летом.

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Комментарии

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