Хунтелаар установил рекорд чемпионата Нидерландов
37-летний Клас-Ян Хунтелаар оформил дубль за 2 минуты. Нападающий появился на поле только на 89 минуте.
К этому времени "Аякс", за который выступает ветеран, играл вничью с "Твенте" 1:1. Однако, сразу после выхода на поле, форвард смог отличится. Через минуту на его счету уже был дубль. Матч завершился победой амстердамцев 3:1.
Как сообщает твиттер OptaJohan, Хунтелаар стал первым игроком в истории Эредивизи, который забил два гола после выхода на замену на 89-й минуте.
Всего в текущем сезоне голландец провел 11 игр в чемпионате и забил семь мячей.
Стоит напомнить, что нападающий планировал завершить карьеру этим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23