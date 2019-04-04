Хунтелаар повторил достижение Бергкампа и ван Бастена
Нападающий "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар поразил ворота "Эммена" в матче 28-го тура Эредивизи.
Этот гол стал сотым для 35-летнего футболиста в составе амстердамской команды в рамках чемпионата Нидерландов.
Хунтелаар стал третьим игроком в истории клуба, которому покорилась эта отметка. Ранее подобного добивались только Деннис Бергкамп (102) и Марко ван Бастен (129).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|27
|67
|2
|Аякс
|27
|65
|3
|АЗ
|28
|51
|4
|Фейеноорд
|27
|47
|5
|Утрехт
|28
|46
|6
|Витесс
|28
|42
|7
|Хераклес
|28
|42
|8
|Виллем II
|28
|40
|9
|Гронинген
|28
|38
|10
|Херенвен
|27
|36
|11
|ВВВ Венло
|28
|33
|12
|Зволле
|27
|32
|13
|АДО Ден Хааг
|27
|29
|14
|Фортунна Ситтард
|27
|29
|15
|Эксельсиор
|28
|26
|16
|Эммен
|27
|25
|17
|Де Графсхап
|28
|25
|18
|НАК Бреда
|28
|21