Хунтелаар повторил достижение Бергкампа и ван Бастена

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Хунтелаар повторил достижение Бергкампа и ван Бастена

Нападающий "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар поразил ворота "Эммена" в матче 28-го тура Эредивизи.

Этот гол стал сотым для 35-летнего футболиста в составе амстердамской команды в рамках чемпионата Нидерландов.

Хунтелаар стал третьим игроком в истории клуба, которому покорилась эта отметка. Ранее подобного добивались только Деннис Бергкамп (102) и Марко ван Бастен (129).

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