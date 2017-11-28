Хусаинов: "Арбитр должен был удалять Фернандо гораздо раньше"
Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов считает, что Виталий Мешков по делу удалил полузащитника "Спартака" Фернандо в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1).
"Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод - прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось. Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть жёлтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах", - приводят слова Хусаинова российские СМИ.
Напомним, что Фернандо был удален на 85-й минуте матча при счете 2:1.
Не пропустите: Дзюба наступил на шарф "Спартака" во время разминки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-7 лучших линий защиты текущего сезона
-
В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"
-
"Челси" принимает "Суонси" на "Стэмфорд Бридж"
-
Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании
-
Без нервов не обойдется: "Ливерпуль" навестит негостеприимный "Сток Сити"
Лента новостей
-
Президент "Локомотива": "Абсолютно не беспокоит возвращение "Спартака" в чемпионскую гонку"
-
Эллардайс возглавил "Эвертон"
-
"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро
-
Игуаин может восстановиться к матчу с "Наполи"
-
"Барселона" заинтересовалась Виллианом
-
Лунев может сыграть с "Уралом"
-
"Зенит" готов заплатить за Смолова 20 миллионов евро
-
Бэйл: "Было приятно вернуться на поле"
-
Рейнгольд: "Ощущение такое, что Манчини просто пофиг на игру"
-
Гильерме: "Восстанавливаюсь быстро, но до конца года не сыграю"
-
Бранислав Иванович поработал на доставке пиццы
-
Ургант станет ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018
-
Будущий наставник "Эвертона" Эллардайс уступает по числу матчей в АПЛ только Фергюсону, Венгеру, Реднаппу и Мойесу
-
Московские клубы поборются за нападающего "Тосно" Маркова
-
Левандовски: "Возможно, причиной большого количества мышечных травм являются тренировки Анчелотти"
-
Ди Мария отклонил выгодное предложение из Китая ради перехода в январе в европейский топ-клуб
-
На Луиса Энрике появился новый претендент
-
Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛ
-
Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ
-
Рамос потребовал от Переса отказаться от одной из возможных зимних покупок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|18
|39
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|33
|3
|ЦСКА Москва
|18
|32
|4
|Спартак Москва
|18
|31
|5
|Краснодар
|18
|30
|6
|Ахмат
|18
|25
|7
|Уфа
|18
|24
|8
|Урал
|18
|24
|9
|Арсенал Тула
|18
|24
|10
|Ростов
|18
|22
|11
|Амкар
|18
|21
|12
|Рубин
|18
|20
|13
|Тосно
|18
|20
|14
|Динамо Москва
|18
|16
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12