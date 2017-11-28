Хусаинов: "Арбитр должен был удалять Фернандо гораздо раньше"

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Хусаинов: "Арбитр должен был удалять Фернандо гораздо раньше"

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов считает, что Виталий Мешков по делу удалил полузащитника "Спартака" Фернандо в матче 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1).

"Фернандо наиграл на удаление гораздо раньше. Самый первый эпизод - прыжок двумя ногами, это хамское поведение с целью нанести травму. Слава богу, что зенитовец увернулся. Иначе мог и закончить карьеру! На моей памяти случались такие прыжки, и ребята после них становились инвалидами, им семью кормить было нечем. Красная карточка должна была из кармана доставаться сразу, раньше, чем в итоге получилось. Не надо ничего игрокам на поле рассказывать, у тебя есть жёлтая и красная карточки. Не следует становиться либералом-любимчиком для обеих команд. А в результате со стороны Фернандо продолжались фолы на Кузяеве и аргентинцах", - приводят слова Хусаинова российские СМИ.

Напомним, что Фернандо был удален на 85-й минуте матча при счете 2:1.

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