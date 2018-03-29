Хусаинов: "Карасева могут назначить на финал Чемпионата Мира"

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Хусаинов не исключает, что российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым может получить право работать на финале домашнего Чемпионата Мира.

"Допускаю ли, что Карасев может отсудить финал домашнего Чемпионата Мира? Да. Почему нет? Его могут назначить и на финал. Но при определенных обстоятельствах, раскладах. Но в принципе, допускаю, что Сергея могут назначить и на главный матч турнира", - цитирует бывшего рефери СЭ.

Напомним, три российских арбитра будут обслуживать матчи Чемпионата Мира 2018-го года. | soccernews.ru