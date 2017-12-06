Хусаинов: "Нарушение Джикии - это фол, но не пенальти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов дал комментарий относительно назначенного пенальти в ворота московского "Спартака" в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Чемпионов "красно-белых" против английского "Ливерпуля".

"Фол Джикии - это пенальти, но только за большие советские деньги. Так раньше говорили. Видимо, судья очень хотел его поставить. Таких моментов в матче полно. Это был фол, но точно не пенальти. Если судья так задрал планку, то в следующем эпизоде с Эмре нужно было красную карточку показывать", - цитирует бывшего рефери Чемпионат.

Напомним, после первого тайма "Спартак" уступает "Ливерпулю" со счетом 0:3. | soccernews.ru