Хусаинов: "По новым правилам гол Миранчука нельзя было засчитывать"

Экс-арбитр Сергей Хусаинов высказался о голе хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука в ворота "Рубина".

"По новым правилам гол нельзя было засчитывать. Футболисты "Локомотива" нарушили правила ворвавшись в стенку игроков "Рубина". Судя по всему, такой практики еще не было и арбитр матча не учел этот момент", - приводит слова Хусаинова "Чемпионат".

Напомним, что заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Рубином" завершился со счетом 1:1.

Читайте также: "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином". | http://soccernews.ru