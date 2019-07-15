Хусаинов: "По новым правилам гол Миранчука нельзя было засчитывать"

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Хусаинов: "По новым правилам гол Миранчука нельзя было засчитывать"

Экс-арбитр Сергей Хусаинов высказался о голе хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука в ворота "Рубина".

"По новым правилам гол нельзя было засчитывать. Футболисты "Локомотива" нарушили правила ворвавшись в стенку игроков "Рубина". Судя по всему, такой практики еще не было и арбитр матча не учел этот момент", - приводит слова Хусаинова "Чемпионат".

Напомним, что заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Рубином" завершился со счетом 1:1.

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