Хусаинов раскритиковал арбитров матча Мексика - Россия

Эксперт по судейству Сергей Хусаинов остался недоволен решениями судейской бригады матча Мексика - Россия.

"В эпизоде Жирковым пенальти был железобетонный. По новым рекомендациям не надо было ужесточать наказание в виде жёлтой или красной карточки, но поставить на "точку" было необходимо. Почему судья не остановил игру? Мне непонятно, как они пользуются системой видеоповтора. Считаю, что арбитр должен был обратиться к видеоассистентам и воспользоваться их помощью. Ведь повод был, но судья им не воспользовался. Этот момент может повлиять на ход встречи.

При падении Смолова судья обратился к помощи видеоассистентов. Нарушение было. Несмотря на видеоповтор, снова сыграл свою роль человеческий фактор. Ведь там же сидят те же арбитры. Как они понимают игру, так и смотрят эти повторы. Считаю, что здесь нужен более опытный человек, который в подобных эпизодах разбирается лучше. К тому же если это не пенальти, то наказывайте футболиста за симуляцию! Но арбитр принял решение разыграть спорный мяч. Судьи дают повод для двусмысленности своих решений. Это ведь простой фол, тут и сомневаться не надо. Как они в этом не смогли разобраться?! Квалификация арбитров заставляет задуматься" - приводят слова Хусаинова российские СМИ.

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