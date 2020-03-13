Хусаинов рассказал, как сборная России переманивала украинских футболитов

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Хусаинов рассказал, как сборная России переманивала украинских футболитов

Бывший администратор сборной России, а также экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских игроков менять футбольное гражданство в пользу российского.

"Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: "Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию". Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран... Я в конец салона - поляну накрыли. Лёсик и Кузя сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить.

Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жильё выбирать - в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: "А что ты с ней будешь делать?" - "Продам". Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в "Динамо" квартиру давали. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином", - сказал Хусаинов.

Речь идёт о периоде после Евро-1992, когда футболисты определялись со сборными после распада СССР.

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