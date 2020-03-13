Хусаинов рассказал, как сборная России переманивала украинских футболитов
Бывший администратор сборной России, а также экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских игроков менять футбольное гражданство в пользу российского.
"Зная о моих добрых отношениях с ребятами, Тукманов перед вылетом из Гётеборга попросил: "Поговори. Обещай, что хочешь, лишь бы они подписались за Россию". Добровольский, Канчельскис, Онопко, Юран... Я в конец салона - поляну накрыли. Лёсик и Кузя сразу отказались, а эти ребята заинтересовались. Им решили квартиры предложить.
Спрашивают: а где именно квартиры? Говорю, в центре города. Я лично ездил Юрану жильё выбирать - в строящемся доме в районе Новослободской. Спросил потом: "А что ты с ней будешь делать?" - "Продам". Так и получилось: продал, даже не въезжая. Добрику в "Динамо" квартиру давали. Так сборная России усилилась несколькими классными украинцами и одним молдаванином", - сказал Хусаинов.
Речь идёт о периоде после Евро-1992, когда футболисты определялись со сборными после распада СССР.
Не пропустите: Савиола высказался о нежелании российских футболистов уезжать в европейские клубы. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
Хадсон-Одои: "Я вылечился от коронавируса"
-
Хусаинов рассказал, как сборная России переманивала украинских футболитов
-
Только один футболист ПСЖ не издевался над Холандом после матча с "Боруссией"
-
Игрок "Манчестер Сити" самоизолировался из-за коронавируса
-
Овчинников рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"
-
Клубы АПЛ недовольны действиями лиги в ситуации с коронавирусом
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Лилля"
-
Зиеш хочет перейти в "Челси" с ещё одним игроком "Аякса"
-
Стал известен размер финансовых потерь испанских клубов от возможной остановки сезона из-за коронавируса
-
Тедеско рассказал о состоянии травмированных игроков "Спартака"
-
Матч "Брайтон" - "Арсенал" перенесён из-за коронавируса у Артеты
-
Савиола высказался о нежелании российских футболистов уезжать в европейские клубы
-
"Челси" подтвердил, что у Хадсона-Одои выявлен коронавирус
-
Официально: чемпионат Франции приостановлен
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
-
Источник опроверг заболевание Дибалы коронавирусом
-
Артета прокомментировал обнаружение у него коронавируса
-
Главные новости дня: 12 марта
-
Матчи Кубка Либертадорес перенесены на неопределённый срок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20