Хусаинов рассказал о коррупционных схемах в российском судействе
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов признался, что столкнулся с повальной коррупцией, когда работал в российском судебном корпусе.
"Пытался искоренить это явление. Первое, что я предложил в качестве руководителя комитета арбитров - компьютерные назначения, чтобы исключить человеческий фактор. Потом ввели дополнительное ограничение - конфликтные ситуации. И знаете, кто первым возмутился? Сами судьи! Написали письмо против меня. Колосков, который тогда руководил РФС, сунул: "На, читай". Я понял, с кем работаю. Вальку Иванова, сына Валентина Козьмича, встретил: "А ты-то куда? Я тебя начал возить за рубеж, на каждом перекрёстке тебя рекламировал: мол, парень из футбольной семьи, с прекрасным английским. Как так?". А он: "Ребята попросили". А, ну раз ребята попросили, тогда ладно.
Я мешал ребятам доходно существовать? Думайте сами. Но вот пара примеров. Встречаюсь на "Торпедо" с тренером Ирхиным. Он только "Уралан" принял, жалуется: "Приезжали твои парни – требуют долги вернуть". Говорю: "Саша, эту ситуацию ни ты, ни я не создавал. Вопросы к предшественникам". Следом – ещё история. Подходит подчинённый: "Серёж, отправь в Элисту – долги надо собрать". Мне тогда один авторитетный человек сказал: "Ничего ты, Серёжа, не сделаешь. Они с рюкзаками за спиной бегают. В этом – долги перед одной командой, а в том – долги другой команды перед ними. Все повязаны".
У меня тогда не было времени анализировать: чемпионат идёт, не сорвать бы игры. А потом начал изучать прежние назначения: одни и те же люди судят определённые команды. Чисто коррупционная схема. Но никому до этого нет дела", - сказал Хусаинов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
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|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20