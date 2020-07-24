Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах "Зенита"

Бывший судья Сергей Хусаинов рассказал, что думает о работе арбитров на матчах "Зенита".

"Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше "Зенит" судить не будешь.

Вспоминается игра года два назад. Судья - парень из МЧС - в конце игры абсолютно справедливо дал вторую желтую защитнику "Зенита" Кришито. Его потом раскритиковали, хотя отработал здорово.

Мне позвонили, поинтересовались мнением, и я ответил: "Прекрасно отсудил. Но он больше никогда не будет судить "Зенит". И он больше никогда не судил "Зенит". Более того, его вообще отодвинули от судейства - посоветовали сосредоточиться на деятельности в МЧС", - сказал Хусаинов в интервью "ВсеПроСпорт.ру".

Напомним, что полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1) завершился скандалом. Представители московского клуба остались недовольны судейством Сергея Иванова. Недовольство "красно-белых" вызвали два эпизода с падениями нападающего Александра Соболева в штрафной "Зенита", а также грубый фол хавбека петербуржцев Магомеда Оздоева на защитнике "Спартака" Айртоне.

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