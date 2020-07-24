Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах "Зенита"
Бывший судья Сергей Хусаинов рассказал, что думает о работе арбитров на матчах "Зенита".
"Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше "Зенит" судить не будешь.
Вспоминается игра года два назад. Судья - парень из МЧС - в конце игры абсолютно справедливо дал вторую желтую защитнику "Зенита" Кришито. Его потом раскритиковали, хотя отработал здорово.
Мне позвонили, поинтересовались мнением, и я ответил: "Прекрасно отсудил. Но он больше никогда не будет судить "Зенит". И он больше никогда не судил "Зенит". Более того, его вообще отодвинули от судейства - посоветовали сосредоточиться на деятельности в МЧС", - сказал Хусаинов в интервью "ВсеПроСпорт.ру".
Напомним, что полуфинальный матч Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1) завершился скандалом. Представители московского клуба остались недовольны судейством Сергея Иванова. Недовольство "красно-белых" вызвали два эпизода с падениями нападающего Александра Соболева в штрафной "Зенита", а также грубый фол хавбека петербуржцев Магомеда Оздоева на защитнике "Спартака" Айртоне.
Не пропустите: "Зенит" решил продать защитника сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками"
-
Кокорин прибыл на бой Емельяненко - Исмаилов
-
TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
-
"Спартак" интересуется защитником сборной Австралии
-
Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах "Зенита"
-
Негредо подписал новичок Ла Лиги "Кадис"
-
Жена Месси в открытом купальнике отдыхает на Ибице (фото)
-
Круговой вернулся из "Уфы" в "Зенит"
-
"Манчестер Юнайтед" пытается переманить вингера "Баварии"
-
ЦСКА нацелился на колумбийского хавбека
-
"Барселона" готовит новый контракт для Фати
-
"Рубин" откажет "Краснодару" и "Спартаку" в трансфере Кварацхелии
-
Президент РФС Дюков объяснил отказ от расширения РПЛ
-
Крицюк попрощался с болельщиками "Краснодара"
-
Журналист Скира раскрыл условия трансфера Ловрена в "Зенит"
-
Агент Влашича не исключил уход игрока из ЦСКА
-
"Зенит" оштрафовали на крупную сумму за баннер о Федуне
-
"Локомотив" поборется за трансферную цель "Рубина"
-
Названа дата старта следующего сезона АПЛ
-
"Урал" объявил об уходе двух легионеров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22