Хуснуллин: "Лужники" готовы к Чемпионату Мира-2018"



Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что стадион "Лужники" полностью готов к проведениям матчей.

"Заменены устаревшие и проложены новые сети. Кроме того, в "Лужниках" построено шесть очистных сооружений и две насосные станции. Арена "Лужники" полностью готова, сейчас приводится в порядок и благоустраивается прилегающая территория. В ходе работ по благоустройству будут высажены каштаны, дубы, яблони, сирень и розы», – приводит слова чиновника stroi.mos.ru.

Напомним, что Чемпионат Мира-2018 стартует 14 июня. Финальный поединок пройдет в "Лужниках".

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