Хван Ин Бом прибыл в расположение "Рубина"

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Хван Ин Бом прибыл в расположение "Рубина"

Новичок "Рубина" Хван Ин Бом уже находится в Казани, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний кореец прошёл медицинское обследование и сдал необходимые тесты на коронавирус, после чего провёл первую тренировку с командой.

Полузащитника поприветствовали традиционным коридором. Сморите, как это было!

"Рубин" купил Хван Ин Бома за 2,5 миллиона евро, заключив с ним контракт на три года.

Не пропустите: "Рубин" показал первую тренировку новичков Медведева и Зотова. | http://soccernews.ru
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