Хван Ин Бом прибыл в расположение "Рубина"

Новичок "Рубина" Хван Ин Бом уже находится в Казани, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний кореец прошёл медицинское обследование и сдал необходимые тесты на коронавирус, после чего провёл первую тренировку с командой.

Полузащитника поприветствовали традиционным коридором. Сморите, как это было!

The kindest corridor for our newbie



pic.twitter.com/fCwe0s4WtU