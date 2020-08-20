Хван Ин Бом прибыл в расположение "Рубина"

Новичок "Рубина" Хван Ин Бом уже находится в Казани, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний кореец прошёл медицинское обследование и сдал необходимые тесты на коронавирус, после чего провёл первую тренировку с командой.

Полузащитника поприветствовали традиционным коридором. Сморите, как это было!

The kindest corridor for our newbie



pic.twitter.com/fCwe0s4WtU — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) August 20, 2020

"Рубин" купил Хван Ин Бома за 2,5 миллиона евро, заключив с ним контракт на три года.

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