Хвича анонсировал уход из "Рубина"

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия поделился информацией о своем будущем.

"Сейчас я не могу ничего подтвердить, однако ведутся переговоры со многими клубами. Все в решающей фазе. Я сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну.

Мечтаю играть за команду, которая много владеет мячом. Получаю удовольствие от просмотра Ла Лиги. Моя главная цель - победа в Лиге Чемпионов", - заявил Хвича.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. В составе клуба он провел 51 игру, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач.

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