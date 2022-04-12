Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра

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Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра

Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен

Грузинский атакующий полузащитник батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия уже грядущим летом станет футболистом "Наполи", сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, стороны уже согласовали контракт сроком на пять сезоном и окладом в размере полутора миллиона евро в год.

Отмечается, что Хвича уже даже прошел первую часть медицинского обследования для неаполитанцев.

Сообщается, что о трансфере объявят, когда откроется трансферное окно, а "Динамо" Батуми получит за трансфер 8 миллионов евро.

Напомним, что недавно Хвича расторг контракт с казанским "Рубином".

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