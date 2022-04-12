Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра
Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен
Грузинский атакующий полузащитник батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия уже грядущим летом станет футболистом "Наполи", сообщает издание Corriere dello Sport.
По информации источника, стороны уже согласовали контракт сроком на пять сезоном и окладом в размере полутора миллиона евро в год.
Отмечается, что Хвича уже даже прошел первую часть медицинского обследования для неаполитанцев.
Сообщается, что о трансфере объявят, когда откроется трансферное окно, а "Динамо" Батуми получит за трансфер 8 миллионов евро.
Напомним, что недавно Хвича расторг контракт с казанским "Рубином".
Также не пропустите: "Манчестер Сити" может договориться с Гвардиолой о новом контракте. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Люк де Йонг хотел бы остаться в "Барселоне"
-
Клаудиньо высказался о своем будущем в "Зените"
-
"Бенфика" может подписать Умтити
-
Дибала близок к договоренности с "Интером"
-
"Арсенал" определил главную цель на лето. За него просят 60 миллионов
-
Гвардиола рассказал о значимости Месси для своей карьеры
-
"Манчестер Юнайтед" определил две приоритетные цели на летнее ТО
-
Левандовски переходом в "Барселону" хочет осуществить свою мечту об игре в Ла Лиге и выиграть "Золотой мяч"
-
Хвича договорился с "Наполи" о контракте и уже прошел часть медицинского осмотра
-
Рамос рассказал, сколько лет еще хочет играть на топ-уровне
-
"Манчестер Сити" может договориться с Гвардиолой о новом контракте
-
Экс-игрок ПСЖ считает Мбаппе лучшим в мире
-
Главные новости дня: 11 апреля
-
Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal
-
Холанд вряд ли перейдет в "Реал"
-
"Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе
-
Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги
-
"Валенсия" упустила победу в матче Ла Лиги в Мадриде
-
Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций
-
Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17