Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Наполи"
Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Неаполитанский "Наполи" близок к подписанию полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб договорился с футболистом по условиям личного контракта до лета 2027 года. Зарплата хавбека составит 1,1 миллиона евро в год.
Напомним, что несколько дней назад 21-летний Кварацхелия покинул "Рубин" и перешел в "Динамо", с которым заключил двухлетний контракт.
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