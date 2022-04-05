Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Наполи"

Теги наполихвича кварацхелиядинамо батумитрансферы

Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Наполи"

Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" близок к подписанию полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился с футболистом по условиям личного контракта до лета 2027 года. Зарплата хавбека составит 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, что несколько дней назад 21-летний Кварацхелия покинул "Рубин" и перешел в "Динамо", с которым заключил двухлетний контракт.

Не пропустите: "Ювентус" может подписать Ди Марию. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС признал ошибку арбитра в пользу "Локомотива" в матче со "Спартаком"

РФС признал ошибку арбитра в пользу "Локомотива" в матче со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов