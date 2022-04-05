Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Наполи"

Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" близок к подписанию полузащитника батумского "Динамо" Хвичи Кварацхелии, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился с футболистом по условиям личного контракта до лета 2027 года. Зарплата хавбека составит 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, что несколько дней назад 21-летний Кварацхелия покинул "Рубин" и перешел в "Динамо", с которым заключил двухлетний контракт.

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