Хвича Кварацхелия поделился планами на будущее

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Полузащитник "Рубина" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился планами на свое будущее.

– Перевернул ли ты уже страницу в карьере с РПЛ и точно ли уезжаешь?

– Безумно благодарен российскому футболу. Я стал серьезным игроком именно здесь. Спасибо Семину и Слуцкому за то, что сделали меня сильнее.

Благодарен и "Рубину" за этот насыщенный, яркий сезон. Уважаю контракт с клубом, пока он длится, буду его соблюдать. Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом.

Я хотел бы играть в Европе – буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда – не знаю, возможно уже этим летом. Так или иначе, Россия, Премьер-лига и "Рубин" навсегда в моем сердце.

– Готов ли ты не просто к Европе, а к топ-клубу – скажем, в АПЛ или Серии А?

– Да, готов. Мечтаю о командах такого уровня, буду счастлив однажды оказаться там. Но пока это только в мечтах.

Сейчас жду генерального директора "Рубина" Сайманова и моего агента, – цитирует Хвичу Нобель Арустамян.

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