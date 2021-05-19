Хвича Кварацхелия покинет "Рубин" летом
Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Бадри Кварацхелия, отец грузинского полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии, сообщил, что его сын сменит клуб в летнее трансферное окно.
"Я на сто процентов могу утверждать, что Хвича летом уйдет из "Рубина". Пока я не буду говорить, в какой клуб он перейдет. Мы ведет переговоры с разными клубами. Хвича вернется из отпуска, а потом решит, где хочет играть. Он не останется в России", - приводит слова Бадри Кварацхелии Sportall.ge.
Ранее сообщалось, что грузинский хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса", "Милана", "Аталанты" и "Баварии". "Рубин" готов продать игрока за 20 миллионов евро.
В завершившемся 20-летний Кварахелия провел за "Рубин" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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