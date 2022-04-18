Хвича Кварацхелия забил первые голы за "Динамо" Батуми
Фото: твиттер "Динамо" Батуми/Автор неизвестен
Полузащитник батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия забил два гола в матче 8-го тура чемпионата Грузии против "Гагры" (3:1).
Стоит отметить, что это первые голы хавбека в составе динамовцев. Для этого ему пришлось провести три матча за грузинский клуб.
Напомним, что 21-летний Кварацхелия несколько недель назад перешел в "Динамо" из казанского "Рубина". Ожидается, что летом он станет игроком "Наполи".
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