Хвича назвал четырёх лучших игроков РПЛ
Фото сайт РПЛ
Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия перечислил лучших, по его мнению, футболистов чемпионата России.
"Никола Влашич, конечно. Ещё назову Вандерсона и Артёма Дзюбу. Все очень хорошие футболисты, мне нравятся. Сердар Азмун ещё. Он знает, где нужно открываться, и то, как он прыгает, - это просто вау!" - сказал 20-летний грузин.
В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
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