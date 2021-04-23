Хвича назвал четырёх лучших игроков РПЛ

Теги рубинхвича кварацхелияникола влашичвандерсон соузасердар азмунартём дзюба

Хвича назвал четырёх лучших игроков РПЛ

Фото сайт РПЛ

Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия перечислил лучших, по его мнению, футболистов чемпионата России.

"Никола Влашич, конечно. Ещё назову Вандерсона и Артёма Дзюбу. Все очень хорошие футболисты, мне нравятся. Сердар Азмун ещё. Он знает, где нужно открываться, и то, как он прыгает, - это просто вау!" - сказал 20-летний грузин.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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