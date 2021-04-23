Хвича назвал четырёх лучших игроков РПЛ

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Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия перечислил лучших, по его мнению, футболистов чемпионата России.

"Никола Влашич, конечно. Ещё назову Вандерсона и Артёма Дзюбу. Все очень хорошие футболисты, мне нравятся. Сердар Азмун ещё. Он знает, где нужно открываться, и то, как он прыгает, - это просто вау!" - сказал 20-летний грузин.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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