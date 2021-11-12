Хвича назвал лучший матч в своей карьере
Фото твиттер "Рубина"
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия бурно отреагировал на победу сборной Грузии над Швецией (2:0) в 9-м туре квалификации ЧМ-2022.
Напомним, что автором обоих голов в матче стал 20-летний хавбек казанской команды. Это его первый дубль в профессиональной карьере.
"Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам", - сказал Хвича.
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