Хвича не вернется в "Рубин"
Фото: твиттер "Рубина"
Спортивный директор "Динамо" Батуми Владимир Двалишвили сообщил, что хавбек Хвича Кварацхелия стал полноценным игроком клуба.
"Его агент - мой старый друг. Он сказал, что есть возможность забрать Хвичу, и я сразу согласился. Мы подписали контракт на два года и летом будет очень интересно. Он сам решит, где хочет играть.
Кварацхелия расторг соглашение с "Рубином" и перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Он не вернется в "Рубин", - приводит слова Двалишвили Serie A News.
Напомним, что Хвича играл в казанском клубе с 2019 года.
Читайте также: "Милан" сохраняет интерес к Хвиче. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Пике: "Игра на стадионе "Эспаньола" лучше секса"
-
"Рубин" сделал заявление касательно Хвичи
-
Холанд начал сотрудничество с Adidas
-
Экс-игрок "Торпедо" будет тренироваться с "Манчестер Сити"
-
Румменигге высказался о свисте в адрес Месси
-
Агент Бакаева отреагировал на информацию о переговорах со "Спартаком" о новом контракте
-
"Манчестер Сити" - лидер АПЛ по выплатам агентам за год
-
Хвича не вернется в "Рубин"
-
"Реал" готовит новый контракт для Винисиуса
-
Президент ФИФА расстроен из-за пропуска Италией ЧМ-2022
-
АПЛ назвала сроки летнего трансферного окна
-
ПСЖ не исключает продажу Месси и Неймара
-
Игрок "Бордо" продавал обувь одноклубников через интернет
-
"Барселона" не собирается продлевать аренду де Йонга
-
Марсело определился со своим будущим в "Реале"
-
Карпин рассказал о проблемах "Ростова" после отъезда легионеров
-
ФИФА отреагировала на информацию о возможной замене Ирана на Италию на ЧМ-2022
-
Пике высказался о ситуации с Дембеле
-
Доннарумма может покинуть ПСЖ
-
1
Месси передумал возвращаться в "Барселону" после слов Лапорты