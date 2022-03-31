Хвича не вернется в "Рубин"

Фото: твиттер "Рубина"

Спортивный директор "Динамо" Батуми Владимир Двалишвили сообщил, что хавбек Хвича Кварацхелия стал полноценным игроком клуба.

"Его агент - мой старый друг. Он сказал, что есть возможность забрать Хвичу, и я сразу согласился. Мы подписали контракт на два года и летом будет очень интересно. Он сам решит, где хочет играть.

Кварацхелия расторг соглашение с "Рубином" и перешел в "Динамо" на правах свободного агента. Он не вернется в "Рубин", - приводит слова Двалишвили Serie A News.

Напомним, что Хвича играл в казанском клубе с 2019 года.

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