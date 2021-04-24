Хвича оценил вероятность своего ухода из "Рубина"
Фото твиттер Sportbox
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия высказался о своём будущем в казанском клубе.
"Соглашусь ли остаться в "Рубине" ещё на год? Не знаю. Ответить на этот вопрос сейчас сложно, потому что не знаю, что будет завтра. Я живу сегодняшним днём. Всегда есть куда развиваться, всё зависит только от самого себя", - сказал 20-летний грузин.
В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
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