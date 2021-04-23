Хвича огласил свою футбольную мечту

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Хвича огласил свою футбольную мечту

Фото твиттер "Рубина"

Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия признался, что мечтает стать победителем Лиги Чемпионов.

"С детства я болел за "Реал". Но мечтаю больше выиграть Лигу Чемпионов, чем перейти в какой-то конкретный клуб", - сказал 20-летний грузин.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Не пропустите: В "Рубине" сделали заявление о травме Хвичи. | http://soccernews.ru
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