Хвича покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб
Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия перешел в "Динамо" из Батуми, сообщается на официальном сайте клуба.
Условия сделки не разглашаются, но, по всей видимости, Кварацхелия воспользовался правилом ФИФА о возможности свободного расторжения контракта с российским клубом. Напомним, что ранее он улетел из России, чтобы присоединиться к сборной Грузии.
21-летний Кварацхелия выступал за "Рубин" с 2019 года. Всего он провел за казанский клуб 73 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 18 результативных передач. Ранее играл за "Локомотив", "Рустави" и тбилисское "Динамо". За сборную Грузии сыграл 12 матчей и забил пять голов.
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