Хвича - самый подорожавший игрок РПЛ за прошлый сезон

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Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ по итогам сезона 2020/21.

Первое место занял полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, чья стоимость выросла на 300 процентов - с 4,5 до 18 миллионов евро.

В топ-10 вошли по два игрока из "Зенита", "Спартака", "Рубина" и ЦСКА, по одному - из "Ростова" и "Краснодара".

1. Хвича Кварацхелия ("Рубин") - с 4,5 до 18 млн евро (+13,5 млн, +300%);

2. Джордан Ларссон ("Спартак") - с 4 до 15 млн евро (+11 млн, +275%);

3. Вендел ("Зенит") - с 8 до 17 млн евро (+9 млн, +112,5%);

4. Никола Влашич (ЦСКА) - с 22 до 30 млн евро (8 млн, +36,4%);

5. Сердар Азмун ("Зенит") - с 18 до 25 млн евро (+7 млн, +38,9%);

6. Александр Соболев ("Спартак") - с 4,5 до 11 млн (+6,5 млн, +144,4%);

7. Оливер Абильдгор ("Рубин") - с 1 до 7 млн евро (+6 млн, +600%);

8. Матиас Норманн ("Ростов") - с 7,5 до 13 млн евро (+5,5 млн, +73,3%);

9. Матвей Сафонов ("Краснодар") - с 9,5 до 14 млн евро (+4,5 млн, +47,4%);

10. Чидера Эджуке (ЦСКА) - с 4 до 8 млн евро (+4 млн, +100%).

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