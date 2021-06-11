Хвича - самый подорожавший игрок РПЛ за прошлый сезон
Фото сайт РПЛ
Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ по итогам сезона 2020/21.
Первое место занял полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, чья стоимость выросла на 300 процентов - с 4,5 до 18 миллионов евро.
В топ-10 вошли по два игрока из "Зенита", "Спартака", "Рубина" и ЦСКА, по одному - из "Ростова" и "Краснодара".
1. Хвича Кварацхелия ("Рубин") - с 4,5 до 18 млн евро (+13,5 млн, +300%);
2. Джордан Ларссон ("Спартак") - с 4 до 15 млн евро (+11 млн, +275%);
3. Вендел ("Зенит") - с 8 до 17 млн евро (+9 млн, +112,5%);
4. Никола Влашич (ЦСКА) - с 22 до 30 млн евро (8 млн, +36,4%);
5. Сердар Азмун ("Зенит") - с 18 до 25 млн евро (+7 млн, +38,9%);
6. Александр Соболев ("Спартак") - с 4,5 до 11 млн (+6,5 млн, +144,4%);
7. Оливер Абильдгор ("Рубин") - с 1 до 7 млн евро (+6 млн, +600%);
8. Матиас Норманн ("Ростов") - с 7,5 до 13 млн евро (+5,5 млн, +73,3%);
9. Матвей Сафонов ("Краснодар") - с 9,5 до 14 млн евро (+4,5 млн, +47,4%);
10. Чидера Эджуке (ЦСКА) - с 4 до 8 млн евро (+4 млн, +100%).
Не пропустите: Холанд поднялся на второе место среди самых дорогих футболистов мира по версии Transfermarkt. | http://soccernews.ru
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