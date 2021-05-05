Хвича восстановился от травмы
Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия восстановился от мышечной травмы, об этом сообщает издание Бизнес Онлайн.
20-летний футболист приступил к тренировкам. Существует высокая веротность, что игрок примет участие в матче с тульским "Арсеналом", который пройдет 8-го мая.
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