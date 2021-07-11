Хвича высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен
Грузинский футболист "Рубина" Хвича Кварацхелия в разговоре со "Спорт-Экспресс" рассказал о том, останется ли он в команде Леонида Слуцкого.
— Все переживают, что ты уйдешь, можешь что-то сказать по поводу своего будущего?
— Еще не знаю, сейчас я еще игрок "Рубина". Играю для "Рубина". Что будет дальше зависит от бога.
— Допускаешь, что это сезон ты можешь начать в "Рубине"?
— Почему нет? Еще не знаю, что будет дальше. Посмотрим, — сказал футболист.
В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия сыграл 23 матча за "Рубин", в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.
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