Хвича высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен

Грузинский футболист "Рубина" Хвича Кварацхелия в разговоре со "Спорт-Экспресс" рассказал о том, останется ли он в команде Леонида Слуцкого.

— Все переживают, что ты уйдешь, можешь что-то сказать по поводу своего будущего?

— Еще не знаю, сейчас я еще игрок "Рубина". Играю для "Рубина". Что будет дальше зависит от бога.

— Допускаешь, что это сезон ты можешь начать в "Рубине"?

— Почему нет? Еще не знаю, что будет дальше. Посмотрим, — сказал футболист.

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия сыграл 23 матча за "Рубин", в которых забил 4 гола и отдал 8 голевых передач.

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