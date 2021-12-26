Хвича высказался об игре в РПЛ
Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен
Грузинский вингер казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия поделился мнением о развитии своей карьеры в РПЛ.
"Мамука Джугели (агент игрока – прим. Soccernews) – близкий друг моего отца, у нас продолжительные отношения. Он играет большую роль – все зависит от него и от меня. Я доверяю ему на сто процентов, и я уверен, что он будет принимать лучшие для меня решения.
Я не считаю, что регрессирую, играя в России, в этом чемпионате я прибавил. Я набрался опыта, стал более подготовленным физически. У каждого свое мнение, но я не вижу в этом проблемы», – сказал Хвича в эфире передачи Sport Imedi.
В нынешнем сезоне футболист сыграл в РПЛ 15 матчей, в которых забил 1 гол.
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