Хюсай потребовал от "Наполи" продать его этим летом

Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай близок к смене клубной прописки, сообщает Football Italia.

По информации источника, 26-летний футболист подал руководству неаполитанцев запрос на свой трансфер этим летом.

Интерес к албанцу ранее проявляли "Атлетико", "Валенсия", "Зенит", "Тоттенхэм" и "Рома".

Хюсай в текущем сезоне сыграл за "Наполи" 17 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает через год. Рыночная стоимость игрока - 13 миллионов евро.

Не пропустите: "Наполи" продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба. | http://soccernews.ru