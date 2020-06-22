Хюсай потребовал от "Наполи" продать его этим летом
Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай близок к смене клубной прописки, сообщает Football Italia.
По информации источника, 26-летний футболист подал руководству неаполитанцев запрос на свой трансфер этим летом.
Интерес к албанцу ранее проявляли "Атлетико", "Валенсия", "Зенит", "Тоттенхэм" и "Рома".
Хюсай в текущем сезоне сыграл за "Наполи" 17 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом истекает через год. Рыночная стоимость игрока - 13 миллионов евро.
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