Хююпия считает, что "Ливерпулю" не нужно усилять состав

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Хююпия считает, что "Ливерпулю" не нужно усилять состав

Экс-игрок "Ливерпуля" Сами Хююпия поделился мнением о нынешнем составе "красных".

"На данный момент я считаю, что ни одна позиция у "Ливерпуля" не нуждается в усилении. Команда забивает много голов, регулярно побеждает, даже иногда играет на ноль. Мне кажется, что все это говорит о том, что ничего менять не нужно.

В этом сезоне победить в АПЛ будет очень трудно. Главной целью "Ливерпуля" является попадание в топ-4, чтобы обеспечить себе выход в Лигу Чемпионов в следующем сезоне" - приводит слова Хююпии Goal.com.

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