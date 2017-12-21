Хьюз близок к увольнению из "Сток Сити"

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз близок к увольнению со своего поста, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 54-летний валлийский специалист будет отправлен в отставку, если "гончары" в субботу в рамках 19-го тура АПЛ на своём поле проиграют "Вест Бромвичу".

Отметим, что по итогам 18 туров "Сток Сити" занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 16 очков.

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