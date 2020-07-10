Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" может сыграть с "Ювентусом", "Барселона" - с "Баварией" и другие результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов
Сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Лиги Чемпионов.
Начиная со стадии 1/4 финала, матчи будут проходить в Португалии. При этом дуэли будут состоять из одной игры.
1/4 финала
1) "Манчестер Сити" / "Реал" - "Ювентус" / "Лион"
2) "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
3) "Барселона" / "Наполи" - "Бавария" / "Челси"
4) "Аталанта" - "ПСЖ"
1/2 финала
Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3
Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4
Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.
Расписание матчей ЛЧ выглядит так:
7-8 августа: 1/8 финала;
12-15 августа: 1/4 финала;
18-19 августа: 1/2 финала;
23 августа: Финал.
Не пропустите: УЕФА вынес решение по месту проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4