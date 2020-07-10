Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" может сыграть с "Ювентусом", "Барселона" - с "Баварией" и другие результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов

Сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Лиги Чемпионов.

Начиная со стадии 1/4 финала, матчи будут проходить в Португалии. При этом дуэли будут состоять из одной игры.

1/4 финала

1) "Манчестер Сити" / "Реал" - "Ювентус" / "Лион"

2) "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

3) "Барселона" / "Наполи" - "Бавария" / "Челси"

4) "Аталанта" - "ПСЖ"

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

Победитель четвертьфинала 2 - Победитель четвертьфинала 4

Номинальным хозяином финала будет победитель второго полуфинала.

Расписание матчей ЛЧ выглядит так:

7-8 августа: 1/8 финала;

12-15 августа: 1/4 финала;

18-19 августа: 1/2 финала;

23 августа: Финал.

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