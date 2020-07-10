"Шахтёр", "Манчестер Юнайтед" и "Интер" узнали возможных соперников по 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Лиги Европы.
Начиная со стадии 1/4 финала, матчи будут проходить в Германии. При этом дуэли будут состоять из одной игры.
1/4 финала
1) "Шахтёр" - "Вольфсбург" / "Базель" - "Айнтрахт"
2) "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК / "Копенгаген" - "Истанбул"
3) "Интер" - "Хетафе" / "Байер" - "Рейнджерс"
4) "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" / "Рома" - "Севилья"
1/2 финала
Победитель четвертьфинала 4 - Победитель четвертьфинала 2
Победитель четвертьфинала 3 - Победитель четвертьфинала 1
Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.
Расписание матчей ЛЧ выглядит так:
5-6 августа: 1/8 финала;
10-11 августа: 1/4 финала;
16-17 августа: 1/2 финала;
21 августа: Финал.
Не пропустите: Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" может сыграть с "Ювентусом", "Барселона" - с "Баварией" и другие результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0