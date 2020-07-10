"Шахтёр", "Манчестер Юнайтед" и "Интер" узнали возможных соперников по 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка Лиги Европы.

Начиная со стадии 1/4 финала, матчи будут проходить в Германии. При этом дуэли будут состоять из одной игры.

1/4 финала

1) "Шахтёр" - "Вольфсбург" / "Базель" - "Айнтрахт"

2) "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК / "Копенгаген" - "Истанбул"

3) "Интер" - "Хетафе" / "Байер" - "Рейнджерс"

4) "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" / "Рома" - "Севилья"

1/2 финала

Победитель четвертьфинала 4 - Победитель четвертьфинала 2

Победитель четвертьфинала 3 - Победитель четвертьфинала 1

Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

Расписание матчей ЛЧ выглядит так:

5-6 августа: 1/8 финала;

10-11 августа: 1/4 финала;

16-17 августа: 1/2 финала;

21 августа: Финал.

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