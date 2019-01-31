И глаз-алмаз, и ноги-золото: ТОП-5 европейских бомбардиров, старше 34 лет

Недавно портал Transfermarkt опубликовал список из 10 лучших возрастных бомбардиров со всей Европы, в который вошло немало очень известных фамилий. Портал Soccernews решил не оставаться в стороне этой темы и создать свой список из пяти лучших бомбардиров на просторах Европы, которые уже достигли отметки в 34 года и являются звездами своих чемпионатов.

5. Робиньо ("Истамбул Башакшехир", 8 голов)

Многие до сих пор считают этого бразильца звездой футбола и вечно талантливым бомбардиром, однако буквально неделю назад ему стукнуло уже 35 лет. За плечами остались "Реал", "Манчестер Сити" и "Милан", а нынешняя история одного из самых перспективных и в некоторой мере переоцененных футболистов своего поколения связана с Турцией. В текущем сезоне Робиньо защищал цвета "Сивасспора", в составе которого наколотил 8 голов в 16 встречах и отдал 2 результативные передачи. Голы бразильца не помогли турецкому клубу подняться выше 9 места и вести прямую борьбу за еврокубки (хотя не так давно по историческим меркам "Сивасспор" играл в Лиге Европы), зато для самого Робиньо это достижение стало еще одним шагом вперед. Месяц назад его пригласил в свои ряды лидер турецкой Суперлиги "Истамбул Башакшехир", где количество бывших звезд на 1 метр квадратный просто зашкаливает: Клиши, Инлер, Элия, Туран, Демба Ба, Адебайор и это еще не полный список. Робиньо уже успел дебютировать за свой новый клуб. В первых двух матчах за "Истамбул" бразилец отличился двумя результативными передачами, такими темпами голы придут достаточно скоро. Нынче Робиньо идет на пятом месте бомбардирской гонки в Турции и имеет все шансы добавить в свою трофейную копилку еще и титул чемпиона этой страны.

4. Класс-Ян Хунтелаар ("Аякс", 9 голов)

На очереди стоит футболист, судьба которого очень напоминает путь Робиньо – "Реал", "Милан", титул одного из самых перспективных футболистов своего поколения и неоправданные надежды. Да, Хунтелаар был не так уж и плох, и теперь 35-летнему голландцу приходится доигрывать в "Аяксе", где дела идут очень даже неплохо. По состоянию на текущий момент Класс-Ян является третьим бомбардиром своего клуба – он забил 14 голов (9 – в чемпионате) и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах. И это при том, что многие матчи Хунтелаар начинает со скамейки запасных, так как в составе "Аякса" есть очень молодой и очень перспективный Каспер Долберг. Что касается успехов самого клуба, то голы Класса-Яна помогают "наследникам Кройффа" уверенно удерживаться на втором месте голландской Эредивизи, а также играть в плей-офф Лиги Чемпионов, где "Аяксу" уже совсем скоро сражаться с мадридским "Реалом". Интересно, сможет ли Хунтелаар забить своему бывшему клубу…

3. Робин ван Перси ("Фейенорд", 10 голов)

Еще неделю назад ван Перси был бы ниже Хунтелаара в нашем списке, однако все изменил недавний голландский "Классикер", в котором "Фейенорд" обыграл "Аякс" с неприличным счетом 6:2, а сам Робин оформил дубль. Сложно представить ван Перси в футболке, где нет эмблемы "Арсенала" на груди, однако его отъезд на родину стал данностью еще год назад. А совсем недавно летучий "голландец заявил", что завершит карьеру в конце сезона. Последние аккорды, по крайней мере пока, являются исключительно мажорными. Голевое чутье Робина ван Перси не только помогает "Фейенорду" удерживаться в тройке Эредивизи, но и делает его лучшим бомбардиром клуба. В 20 матчах во всех турнирах он забил 12 голов (10 – в чемпионате) и отдал 3 результативных передачи. В современном "Фейенорде" нет ни одного игрока, который мог бы "тягаться" с ван Перси в плане имени или достижений. Да и если окидывать глазом весь голландский чемпионат, то таких игроков найдется немного.

2. Гийом Оаро ("Янг Бойз", 13 голов)

Очень многие не вспомнят этого 34-летнего француза, который из-за роста 192 сантиметра, внушительных габаритов и фактического отсутствия волос напоминает охранника в ночном клубе, однако в свое время Оаро числился на многих европейских футбольных радарах. Большая часть карьеры этого форварда связана с французским ПСЖ – еще тем парижским клубом, который только начинал осваивать большие деньги. В 161 матче за "красно-синих" он забил 57 голов и отдал 24 результативные передачи. Нынешние дела в "Янг Бойз" идут еще лучше. В прошлом сезоне Оаро помог своему клубу стать чемпионом Швейцарии впервые с 1986 года и оформить прямую путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. Да, там команда провалилась, но одну победу над "Ювентусом" со счетом 2:1 таки добыла. Все это стало возможным благодаря дублю нашего героя Оаро. Что касается дел внутри Швейцарии, то Гийом забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах за "Янг Бойз". Такая результативность позволяет удерживать статус не только лучшего бомбардира клуба, но и лиги в целом.

1. Фабио Квальярелла ("Сампдория", 16 голов)

35-летний итальянец является лидером сразу несколько бомбардирских гонок: лучших возрастных бомбардиров Европы, лучших бомбардиров Серии "А", а также Квальярелла третий бомбардир ТОП-5 европейских чемпионатов прямо здесь и сейчас. Слишком много слов "бомбардир" на один квадратный метр, однако по-другому и не скажешь. Фабио прорвало не на шутку, и если он и дальше будет забивать голы с такой же эффективностью, то, возможно, повторит подвиг Ди Натале, и станет лучшим снайпером чемпионата Италии в столь большом по футбольным меркам возрасте. В 20 матчах Серии "А" Квальярелла забил 16 голов и отдал 6 результативных передач (в среднем 1,2 результативное действие за игру). Не удивительно, что при таких показателях своего лидера, и сам клуб показывает достаточно неплохие результаты. После 21 тура "Сампдория" удерживает 6 место в лиге, имея в активе 33 балла.

Как видно, возраст – это не помеха забивать очень много голов, и Фабио Квальярелла это доказывает. Остается только пожелать ему, всем остальным членам этого списка, а также другим возрастным бомбардирам не отступать от своей прямой работы и почаще радовать болельщиков. Подобные истории в современном слишком "денежном" футболе очень даже ценятся.