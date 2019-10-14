И.о. главного тренера "Спартака" Кузнецов попрощался с командой

Теги сергей кузнецовспартак москва

И.о. главного тренера "Спартака" Кузнецов попрощался с командой

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов покидает московский клуб, сообщают российские СМИ.

Сегодня 37-летний специалист попрощался с командой, поскольку в штабе нового наставника Доменико Тедеско он работать не будет.

После отставки Олега Кононова пост исполняющего обязанности главного тренера занял именно Кузнецов. Под его руководством "красно-белые" провели матч с "Краснодаром", в котором проиграли со счётом 1:2.

По итогам 12 туров "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Тедеско выбрал для "Спартака" нового тренера вратарей. | http://soccernews.ru
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