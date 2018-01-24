И.о. президента РФС Алаев: "Россия будет бороться за выход в топовый дивизион Лиги наций"

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И.о. президента РФС Алаев: "Россия будет бороться за выход в топовый дивизион Лиги наций"
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев остался доволен результатами жеребьевки Лиги наций, по результатам которой сборная России попала в одну группу с Турцией и Швецией. 

"Первое, что хотел бы отметить – рады, что появился такой турнир. Только время покажет, приживется Лига наций или нет, но мы с нетерпением ждем начала. Результатам жеребьевки довольны, уже обсудили состав группы с главным тренером нашей сборной. Швеция показала свою силу, выбив Италию в отборе чемпионата мира. Турция тоже билась до конца.

Надеемся на положительные результаты. Хочется играть с самыми сильными, то есть поборемся за выход в топовый дивизион. Во всяком случае команда подойдет к Лиге наций со всей ответственностью", - приводят слова Алаева российские СМИ.

Не пропустите: Черчесов: "Мы рады сыграть в одной группе с Швецией и Турцией". | http://soccernews.ru

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