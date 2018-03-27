И снова без шансов для команды Черчесова: Россия проигрывает Франции
Сборная России в рамках подготовки к домашнему Чемпионату Мира проводила очередной товарищеский поединок с довольно непростым соперником. На этот раз противостояла дружине Черчесова обладающая просто выдающимся составом национальная команда Франции. "Трехцветные" также готовятся к Мундиалю, причем, и к игре подопечных Дешама есть немало вопросов. Федор Смолов вывел свою команду с капитанской повязкой – все-таки голов в исполнении сборной России болельщики ждут больше всего. У французов впереди появилась довольно перспективная связка молодых форвардов: Мартиаль-Дембеле-Мбаппе.
Очень прилично начали матч хозяева поля, активно прессингуя "львов" на всех участках поля. Французы никуда особо не спешили, будто присматриваясь к своему сопернику. Россияне стали пристреливаться к воротам Льориса, и вскоре возник первый опасный момент: Смолов откликнулся на передачу Дзагоева с левого фланга, но его удар в касание с 12-ти метров пришелся прямо в голкипера.
Гости проснулись лишь в середине тайма, тут же получив шанс забить: после ошибки российских защитников Мартиаль подхватил сферу перед чужой штрафной и покатил направо Мбаппе, который с нескольких метров не смог переиграть Лунева. На исходе получаса уже французы полностью контролировали ход поединка, серьезно напрягая оборону хозяев.
Футболисты сборной России вовремя отодвинули игру от своих ворот, и вскоре вновь перешли они в позиционное нападение. Вот только все их действия вблизи владений французов ограничивались лишь перекатыванием мяча. И за пять минут до конца тайма счет открыли именно "трехцветные": Мбаппе принял передачу Погба на краю штрафной, сместился в центр и отправил мяч в угол ворот Лунева – 0:1.
Подопечные Черчесова стали разваливаться на глазах, и каким-то чудом не пропустили они в двух следующих атаках французов. Но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостевой команды.
Уже в дебюте второго тайма трехцветные организовали второй гол: заработал Погба стандарт в нескольких метрах от штрафной россиян, и сам же пострадавший великолепным ударом отправил сферу над стенкой – 0:2.
После серии замен обе команды заметно прибавили в скорости, но у россиян по-прежнему ничего не получалось в атаке, в то время как каждая вылазка французов была потенциально голевой. Интрига вернулась ближе к середине тайма: Смольников великолепным кроссом с правого фланга вывел Смолова на свидание с пустыми воротами, а Федор не промахнулся – 1:2.
Как-то не получилось у хозяев на кураже заставить волноваться французских футболистов – именно подопечные Дешама контролировали мяч на чужой половине. Но ближе к концовке поединка гости сознательно перешли на игру вторым номером. И в одной из контратак Мбаппе вернул своей команде разницу в два гола: принял молодой француз пас от Матюиди в чужой штрафной, раскачал Нойштедтера и отправил мяч между ног Луневу – 1:3.
Уверенная победа сборной Франции продлевает серию без побед российской команды до пяти матчей. Подопечные Черчесова моментами смотрелись совсем неплохо, но результат встречи выглядит абсолютно заслуженным.
Россия – Франция – 1:3
Голы: Мбаппе, 40 – 0:1, Погба, 48 – 0:2, Смолов, 68 – 1:2, Мбаппе, 83 – 1:3
Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Ерохин (Швец, 76), Головин, Дзагоев (Миранчук Антон, 54), Самедов (Смольников, 46), Жирков (Рауш, 46), Миранчук Алексей (Заболотный, 66), Смолов.
Франция: Льорис, Павар, Косьельни, Умтити (Кимпембе, 80), Люка Эрнандес, Канте (Толиссо, 66), Погба, Рабьо (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Мартиаль (Гризманн, 60), Мбаппе (Лемар, 86).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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