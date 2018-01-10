И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

"Челси" – "Арсенал"

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Мартин Аткинсон

Совсем недавно "Арсенал" и "Челси" выдали фантастический поединок на "Эмирейтс", разыграв блестящую ничейную драму, тем самым подарив массу ярких эмоций и впечатлений всем любителям вида спорта номер один. И вот теперь болельщики имеют право ожидать не менее красочного и уже двухматчевого противостояния лондонских грандов в рамках полуфинала Кубка Лиги. Первая встреча состоится в логове "синих" на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" достаточно успешно выступает во втором по значимости внутреннем английском кубковом соревновании. "Пенсионеры" пять раз триумфовали в турнире и еще дважды оступались в финале. В то время, как "Арсеналу" исторически не очень удаются выступления в Кубке Лиги. В эпоху Арсена Венгера этот трофей так и не покорялся команде из северной части Лондона.

Путь к полуфиналу обеих команд был не столь тернистым. Что "пушкарей", что "аристократов" не постигла участь сражения против топ-клубов. Более того, лондонцам выпадала привилегия проводить кубковые встречи в родных стенах. Подопечные Антонио Конте стартовали с разгромной победы над "Ноттингем Форест". Далее были схожие между собой виктории над "Эвертоном" и "Бонмутом" со счетом 2:1. В свою очередь, "Арсенал" малой кровью сначала разобрался со скромным "Донкастером", на стадии 1/8 финала выбил "Норвич", ну а в четвертьфинале, опять-таки, с минимальным преимуществом взял верх над "Вест Хэмом".

Что касается кадровой ситуации, то у "канониров" она по-прежнему оставляет желать лучшего. Мсье Венгер точно не может рассчитывать на Начо Монреаля, Лорана Косиельни, Сеада Колашинаца, Аарона Рэмзи и Оливье Жиру. "Синие", напротив, располагают полной обоймой игроков. Разве что, Антонио Конте исключил появления на поле новобранца "Челси" Росса Баркли, которому следует для начала проявить себя на тренировках.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Арсенала":

"Челси" выиграл четыре из пяти поединков против "Арсенала" в рамках Кубка Лиги. Единственная победа "канониров" над "пенсионерами" в этом соревновании была зафиксирована на старом стадионе "Хайбери" в сезоне 1976/1977.

"Пушкари" лишь однажды выиграли в крайних девяти матчах на "Стэмфорд Бридж". Последний триумф "Арсенала" на поле "синих" состоялся в октябре 2011, тогда гости победили со счетом 5:3.

Текущий полуфинал Кубка Лиги для "Арсенала" станет 15 в истории, больше – только на счету "Ливерпуля" (17). При этом "канониры" чаще всех сходили с дистанции турнира именно на стадии 1/2 финала (7 раз).

"Арсенал" в эпоху Арсена Венгера дважды доходил до финала Кубка Лиги (2007 и 2011) и он остается единственным английским трофеем, который до сих пор не покорился французскому специалисту.

Ориентировочные составы на игру:

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Алонсо, Азар, Мората

Арсенал: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Джака, Уилшер, Мэйтленд-Найлз, Озил, Санчес, Ляказетт

Прогноз на матч "Челси" – "Арсенал":

Естественно, "Челси" является явным фаворитом. На это указывает и статистика последних встреч на "Стэмфорд Боридж", и предматчевые кадровые расклады, а также опыт выступления команд непосредственно в Кубке Лиги.

Букмекеры отказываются верить в победу "Арсенала", о чем свидетельствует коэффициент 5.0. В то время, как выигрыш "пенсионеров" в среднем оценивается в 1.7.

Богдан Архипенко

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