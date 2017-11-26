И снова гости из Манчестера: "Хаддерсфилд" сразится с лидером Премьер-лиги

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Джон Смит" (Хаддерсфилд, Англия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм)

Лидер английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", в рамках 13 тура чемпионата, отправится в гости к новичку дивизиона – "Хаддерсфилду". Команды не встречались в элите на протяжении 45 лет, однако чуть более полугода назад противостояли друг другу в рамках Кубка Англии. На поле "терьеров" была зафиксирована ничья 0:0, а в манчестерской переигровке хозяева победили со счетом 5:1.

"Хаддерсфилд" повысился в классе в текущем году, и мало кто ожидал от него такого успешного выступления в элитном дивизионе. По результатам двенадцати сыгранных туров новичку удается занимать десятую позицию в турнирной таблице. На данный момент в активе команды Давида Вагнера числится пятнадцать набранных пунктов при разнице забитых и пропущенных мячей 8:17.

В октябре и ноябре "Хаддерсфилд" непременно чередует победы с поражениями. Наиболее ярким для "терьеров" за этот период получился матч против "Манчестер Юнайтед", который был выигран со счетом 2:1. Теперь же подопечные Давида Вагнера постараются огорчить еще одного представителя Манчестера. Положительный результат сейчас не помешает "Хаддерсфилду", так как на прошлых выходных команда полностью провалилась. В гостях у "Борнмута" "терьеры" получили четыре безответных мяча, хотя при счете 0:2 остались в большинстве.

"Манчестер Сити" продолжает отмечать победу за победой. На текущий момент беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы во всех турнирах насчитывает 25 матчей (с учетом прошлого сезона). На текущей неделе, казалось, остановить "горожан" сможет "Фейеноорд", который достойно сражался на "Этихаде" в Лиге чемпионов. Тем не менее, манкунианцы все же распечатали ворота голландской команды незадолго до финального свистка.

В воскресенье "Манчестер Сити" рассчитывает добыть очередную победу в Премьер-лиге, чтобы увеличить отрыв от третьего места. Непосредственно в элитном дивизионе команда Хосепа Гвардиолы сегодня уверенно лидирует, имея после двенадцати сыгранных туров тридцать четыре пункта при разнице мячей 40:7, а отрыв от ближайшего преследователя составляет пять пунктов. При этом манкунианцы имею игру в запасе. В крайних поединках "горожане" поочередно переиграли "Сток Сити" (7:2), "Бернли" (3:0), "Вест Бромвич" (3:2), "Арсенал" (3:1) и "Лестер" (2:0).

Интересные факты противостояния "Хаддерсфилда" и "Манчестер Сити":

"МанСити" выиграл пять крайних встреч

В рамках элитного дивизиона команды не встречались с 1972 года

В текущем календарном году "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилд" пересекались в Кубке Англии

Одну из самых крупных побед в своей истории "горожане" одержали как раз над "Хаддерсфилдом" (10:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Хаддерсфилд": Лессль – Смит, Шиндлер, Йоргенсен, Лёве, Муй, Хогг, Инс, Уильямс, Качунга, Мунье.

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Стерлинг, Жезус.

Прогноз на матч "Хаддерсфилд" – "Манчестер Сити":

«Горожане» уже решили все вопросы с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому могут полностью сосредоточиться на успешном выступлении в национальном чемпионате. Да, "Хаддерсфилд" считается домашней командой, но уровень соперников на сегодняшний день не сопоставим.

Букмекеры явным фaвopuтoм пpeдcтoящeгo пoeдuнĸa cчuтaют "Maнчecтep Cuтu", пpeдлaгaя пocтaвuть нa ycпex "гopoжaн" коэффициент 1.20. Huчья жe oцeнuвaeтcя в 7.50 баллов, a пoбeдa "терьеров" в 15.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru