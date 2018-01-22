И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"
"Суонси" – "Ливерпуль"
Стадион: "Либерти" (Уэльс)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Нил Суорбрик (Ланкашир, Англия)
Завершаться 24 тур английской Премьер-Лиги будет в Уэльсе на стадионе "Либерти", где в гости к местному "Суонси" пожалует "Ливерпуль". Матч первого круга между этими клубами состоялся в конце прошлого года и завершился разгромной победой "красных" – 5:0. Именно через 2 дня после того поединка "лебеди" сменили главного тренера, работу которого оценивать пока рано, однако некоторые проблески в игре "Суонси" все же появились.
Подопечные Карлуша Карвальяла идут на последнем месте в чемпионате Англии, отрыв от спасительного 17 места составляет 6 очков. Правда, у "Суонси" в сравнении с конкурентами есть матч в запасе, однако соперник для набора очков у них самый подходящий. Под руководством нового тренера лебеди провели 3 игры в чемпионате, в которых были добыты 4 очка. Кроме того, команда продолжает борьбу в Кубке Англии, пройдя в последнем раунде "Вулверхэмптон" – 2:1 по итогам двух матчей.
"Ливерпуль" в прошедшем туре показал свою силу всей Европе, обыграв на "Энфилде" "Манчестер Сити" со счетом 4:3. Подопечные Клоппа не проигрывают на протяжении уже 18 матчей во всех турнирах, причем в 13 из них были добыты победы. Переход Коутиньо в "Барселону" остался незамеченным, более того, другие футболисты стали более яростно бороться за свой шанс играть в основе клуба. В случае победы "красные" могут вернуть себе вторую строчку, только выиграть им надо с разницей, как минимум, в 3 гола.
Что касается новых подписаний "Ливерпуля" в это трансферное окно, то, скорее всего, их больше не будет. Хотя иногда мерсисайдский клуб фигурируют в слухах, связанных со сменой клуба Гризманном, Бэйлом и другими высококлассными игроками.
Интересные факты противостояния "Суонси" и "Ливерпуля":
"Ливерпуль" не проигрывает в Премьер-Лиге вот уже 14 матчей к ряду.
В 5 предыдущих матчах между этими командами было зафиксировано 3 победы "красных" при 2 викториях "лебедей".
Мерсисайдцы забивали как минимум 2 гола в 6 предыдущих гостевых поединках чемпионата.
Ориентировочные составы на игру:
Суонси: Фабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Ки Сон Ен, Дайер, Клукас, Кэрролл, Айю, Бони.
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Джан, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.
Прогноз на матч "Суонси" – "Ливерпуль":
После энергозатратного поединка с "Сити" у "красных" было больше недели на восстановление, поэтому к матчу со "Соунси" они должны быть в полной боеготовности. С приходом нового тренера "лебеди" значительно прибавили в игре в обороне, так что создать проблемы "Ливерпулю" им вполне по силам. Да и самим мерсисайдцам выезды на "Либерти" даются всегда очень непросто.
На победу "Суонси" букмекеры предлагают коэффициент – 11,50, на ничью – 5,70, на победу "Ливерпуля" – 1,34.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|24
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|2
|Манчестер Юнайтед
|24
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|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
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|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
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|Борнмут
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|Кристал Пэлас
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