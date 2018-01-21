И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" – "Депортиво"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Давид Борбалан (Альмерия, Испания)

Мадридский "Реал" в 20 туре испанской Примеры постарается прервать свою серию без побед на родном стадионе: в гости на "Сантьяго Бернабеу" пожалует очень удобный для них соперник в лице "Депортиво". В последние годы в матчах между этими соперниками уже никого не удивляет счет 8:2 или 5:0 – проблем у королевского клуба с "бело-голубыми", как правило, не возникает. Однако в нынешнем сезоне многие команды осмеливаются дать бой "Реалу" на его стадионе, так что и в противостоянии с "Депортиво" интриги должно быть предостаточно.

Мадридцы не перестают разочаровывать своих болельщиков: лишь 1 победа на счету подопечных Зидана в 5 предыдущих играх Примеры. Отрыв от идущего вторым "Атлетико" составляет целых 10 очков, не говоря уже о пропасти между "сливочными" и "Барселоной". Никто особо и не ищет причин такого регресса "Реала", списывая все на обычный спад после прошлого сезона, полного завоеванных трофеев.

В предыдущем туре чемпионата мадридцы умудрились проиграть на "Бернабеу" "Вильярреалу" – 0:1, после чего кризис в королевском клубе признали все. В середине недели была еще вымученная победа в Кубке Испании над "Леганесом" со счетом 1:0, однако в той встрече Зидан задействовал также не особо радующий резервный состав.

"Депортиво" на текущий момент находится в зоне вылета на расстоянии 2 очков от спасительного 18 места. На счету команды всего четыре победы в чемпионате, причем лишь одна из них была добыта в выездных матчах. Видимо, в этом сезоне подопечные Паррало также будут балансировать на грани вылета, ведь финишировать хотя бы в верхней части турнирной таблицы команда не может уже много лет. В прошлом туре "Депортиво" потерпел уже 6 домашнее поражение в Примере, на этот раз в противостоянии с "Валенсией" – 1:2.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Депортиво":

"Реал" выиграл 9 последних матчей против "Депортиво" во всех турнирах.

10 предыдущих домашних матчей мадридцев с "бело-голубыми" неизменно завершалась победами королевского клуба.

"Сливочные" не могут выиграть на "Сантьяго Бернабеу" вот уже 3 встречи к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бэйл.

Депортиво: Мартинес, Хуанфран, Шер, Сидней, Луизинью, Борхес, Гильерме, Москера, Перес, Андоне, Адриан.

Прогноз на матч "Реал" – "Депортиво":

У "Депортиво" сейчас одна из худших оборон чемпионата Испании: больше команды Паррало (37) пропустил только "Лас-Пальмас" (46). Поэтому можно ожидать, что, даже при всех проблемах атакующей линии "Реала", команда Зидана несколько голов да и забьет. "Бело-голубым" остается пересмотреть матчи против мадридцев в исполнении "Вильярреала" и "Сельты" и, ничего не выдумывая, постараться сыграть в схожей манере.

На победу "Реала" букмекеры предлагают коэффициент – 1,14, на ничью – 11,00, на победу "Депортиво" – 20,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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