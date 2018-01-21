И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"

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И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"

"Реал"  –  "Депортиво"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Давид Борбалан (Альмерия, Испания)

Мадридский "Реал" в 20 туре испанской Примеры постарается прервать свою серию без побед на родном стадионе: в гости на "Сантьяго Бернабеу" пожалует очень удобный для них соперник в лице "Депортиво". В последние годы в матчах между этими соперниками уже никого не удивляет счет 8:2 или 5:0 – проблем у королевского клуба с "бело-голубыми", как правило, не возникает. Однако в нынешнем сезоне многие команды осмеливаются дать бой "Реалу" на его стадионе, так что и в противостоянии с "Депортиво" интриги должно быть предостаточно.

Мадридцы не перестают разочаровывать своих болельщиков: лишь 1 победа на счету подопечных Зидана в 5 предыдущих играх Примеры. Отрыв от идущего вторым "Атлетико" составляет целых 10 очков, не говоря уже о пропасти между "сливочными" и "Барселоной". Никто особо и не ищет причин такого регресса "Реала", списывая все на обычный спад после прошлого сезона, полного завоеванных трофеев.

В предыдущем туре чемпионата мадридцы умудрились проиграть на "Бернабеу" "Вильярреалу" – 0:1, после чего кризис в королевском клубе признали все. В середине недели была еще вымученная победа в Кубке Испании над "Леганесом" со счетом 1:0, однако в той встрече Зидан задействовал также не особо радующий резервный состав.

"Депортиво" на текущий момент находится в зоне вылета на расстоянии 2 очков от спасительного 18 места. На счету команды всего четыре победы в чемпионате, причем лишь одна из них была добыта в выездных матчах. Видимо, в этом сезоне подопечные Паррало также будут балансировать на грани вылета, ведь финишировать хотя бы в верхней части турнирной таблицы команда не может уже много лет. В прошлом туре "Депортиво" потерпел уже 6 домашнее поражение в Примере, на этот раз в противостоянии с "Валенсией" – 1:2.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Депортиво":

"Реал" выиграл 9 последних матчей против "Депортиво" во всех турнирах.

10 предыдущих домашних матчей мадридцев с "бело-голубыми" неизменно завершалась победами королевского клуба.

"Сливочные" не могут выиграть на "Сантьяго Бернабеу" вот уже 3 встречи к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бэйл.

Депортиво: Мартинес, Хуанфран, Шер, Сидней, Луизинью, Борхес, Гильерме, Москера, Перес, Андоне, Адриан.

Прогноз на матч "Реал" – "Депортиво":

У "Депортиво" сейчас одна из худших оборон чемпионата Испании: больше команды Паррало (37) пропустил только "Лас-Пальмас" (46). Поэтому можно ожидать, что, даже при всех проблемах атакующей линии "Реала", команда Зидана несколько голов да и забьет. "Бело-голубым" остается пересмотреть матчи против мадридцев в исполнении "Вильярреала" и "Сельты" и, ничего не выдумывая, постараться сыграть в схожей манере.

На победу "Реала" букмекеры предлагают коэффициент – 1,14, на ничью –  11,00, на победу "Депортиво" – 20,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Вильярреал 20 34
5 Реал Мадрид 18 32
6 Севилья 20 32
7 Хетафе 20 27
8 Жирона 20 27
9 Бетис 19 27
10 Эйбар 19 27
11 Атлетик Бильбао 20 26
12 Сельта Виго 19 25
13 Леганес 18 24
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 20 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
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