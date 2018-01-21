И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" – "Депортиво"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Давид Борбалан (Альмерия, Испания)
Мадридский "Реал" в 20 туре испанской Примеры постарается прервать свою серию без побед на родном стадионе: в гости на "Сантьяго Бернабеу" пожалует очень удобный для них соперник в лице "Депортиво". В последние годы в матчах между этими соперниками уже никого не удивляет счет 8:2 или 5:0 – проблем у королевского клуба с "бело-голубыми", как правило, не возникает. Однако в нынешнем сезоне многие команды осмеливаются дать бой "Реалу" на его стадионе, так что и в противостоянии с "Депортиво" интриги должно быть предостаточно.
Мадридцы не перестают разочаровывать своих болельщиков: лишь 1 победа на счету подопечных Зидана в 5 предыдущих играх Примеры. Отрыв от идущего вторым "Атлетико" составляет целых 10 очков, не говоря уже о пропасти между "сливочными" и "Барселоной". Никто особо и не ищет причин такого регресса "Реала", списывая все на обычный спад после прошлого сезона, полного завоеванных трофеев.
В предыдущем туре чемпионата мадридцы умудрились проиграть на "Бернабеу" "Вильярреалу" – 0:1, после чего кризис в королевском клубе признали все. В середине недели была еще вымученная победа в Кубке Испании над "Леганесом" со счетом 1:0, однако в той встрече Зидан задействовал также не особо радующий резервный состав.
"Депортиво" на текущий момент находится в зоне вылета на расстоянии 2 очков от спасительного 18 места. На счету команды всего четыре победы в чемпионате, причем лишь одна из них была добыта в выездных матчах. Видимо, в этом сезоне подопечные Паррало также будут балансировать на грани вылета, ведь финишировать хотя бы в верхней части турнирной таблицы команда не может уже много лет. В прошлом туре "Депортиво" потерпел уже 6 домашнее поражение в Примере, на этот раз в противостоянии с "Валенсией" – 1:2.
Интересные факты противостояния "Реала" и "Депортиво":
"Реал" выиграл 9 последних матчей против "Депортиво" во всех турнирах.
10 предыдущих домашних матчей мадридцев с "бело-голубыми" неизменно завершалась победами королевского клуба.
"Сливочные" не могут выиграть на "Сантьяго Бернабеу" вот уже 3 встречи к ряду.
Ориентировочные составы на игру:
Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бэйл.
Депортиво: Мартинес, Хуанфран, Шер, Сидней, Луизинью, Борхес, Гильерме, Москера, Перес, Андоне, Адриан.
Прогноз на матч "Реал" – "Депортиво":
У "Депортиво" сейчас одна из худших оборон чемпионата Испании: больше команды Паррало (37) пропустил только "Лас-Пальмас" (46). Поэтому можно ожидать, что, даже при всех проблемах атакующей линии "Реала", команда Зидана несколько голов да и забьет. "Бело-голубым" остается пересмотреть матчи против мадридцев в исполнении "Вильярреала" и "Сельты" и, ничего не выдумывая, постараться сыграть в схожей манере.
На победу "Реала" букмекеры предлагают коэффициент – 1,14, на ничью – 11,00, на победу "Депортиво" – 20,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|51
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Вильярреал
|20
|34
|5
|Реал Мадрид
|18
|32
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Хетафе
|20
|27
|8
|Жирона
|20
|27
|9
|Бетис
|19
|27
|10
|Эйбар
|19
|27
|11
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|12
|Сельта Виго
|19
|25
|13
|Леганес
|18
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|19
|23
|16
|Леванте
|20
|18
|17
|Алавес
|19
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|19
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|19
|11