И снова в столицу: дебютант Премьер-лиги "СКА-Хабаровск" пройдет испытание московским "Локомотивом"

"Локомотив" – "СКА-Хабаровск"

Стадион: "Локомотив" (Москва)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

В рамках 4-го тура российской Премьер-лиги один из лидеров чемпионата московский "Локомотив" примет дебютанта элитного дивизиона – "СКА-Хабаровск". Команды занимают диаметрально противоположные полюса в таблице, так что фаворита в предстоящей встрече обозначить не сложно.

"Локомотив" является одной из трех команд, которые набрали со старта чемпионата максимальное количество очков. По дополнительным показателям "железнодорожники" делят первое место в таблице с питерским "Зенитом". Особенность результатов команды Юрия Семина заключается в том, что добытые победы были достигнуты исключительно в Москве. Так "красно-зеленые" переиграли дома махачкалинский "Анжи" и тульский "Арсенал" с одинаковым счетом 1:0, а в гостях взяли верх над земляками из ЦСКА (3:1). Впрочем, в предстоящем туре череда московских игр для "Локомотива" продолжится и это еще один фактор, говорящий в пользу "железнодорожников".

"СКА-Хабаровск" пока что замыкает турнирную таблицу, проиграв все встречи и не сумев забить в ворота соперников ни единого мяча. Любопытно, что неделю назад команда Алексея Поддубского уже гостила в столице, где уступила в армейском дерби со счетом 0:2. В целом же это будет для "армейцев" третья игра кряду в гостях.

Но как бы уверенно не считался "Локомотив" фаворитом матча, взять три очка хозяевам будет непросто. Коллективу Юрия Семина снова предстоит сыграть без своего основного нападающего Ари, который выпал из обоймы команды на долгий срок. Матч недельной давности против "Анжи" показал, что без бразильца у "железнодорожников" имеются определенные проблемы в атаке. Что касается гостей, то за стартовые туры они уже успели немного притереться к играм элитного дивизиона и с каждым следующим матчем должны выглядеть увереннее. Быть может даже "армейцам" удастся преподнести лидеру сюрприз, особенно, если москвичи не настроятся на соперника должным образом.

Крайняя игра между сегодняшними соперниками датирована 15 июлем 2009 года и состоялась в рамках 1/16 финала Кубка России. Хабаровские "армейцы", на стадионе имени Ленина, в присутствии 10 тысяч зрителей, сумели одолеть московский "Локомотив" в упорном противостоянии со счетом 2:1.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "СКА-Хабаровск":

"Локомотив" имеет 100-процентный показатель в Премьер-лиге

"СКА-Хабаровск" еще не забивал мячей и не набирал очков в чемпионате

"Железнодорожники" сыграют пятую встречу кряду в Москве

В чемпионате России между собой соперники не встречались

Ориентировочные составы на игру:

"Локомотив": Гилерме – Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Тарасов, И.Денисов, Рыбус, Игнатьев, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.

"СКА-Хабаровск": Довбня – Наваловский, Гришко, Эдиев, Пуцко, Черевко, Никифоров, Дедечко, Калинский, Казанков, Корян.

Прогноз на матч "Локомотив" – "СКА-Хабаровск":

В этой паре букмекеры на стороне столичной команды, что совершенно естественно, учитывая стартовые результаты соперников. Вряд ли "армейцы" Хабаровска уже готовы на равных сражаться с москвичами, поэтому у них крайне мало шансов добыть первые очки в чемпионате. На победу "Локомотива" коэффициент составляет 1.25 балла, в то время как успех гостей оценивается в 14 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент в 5.60 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru