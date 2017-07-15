И снова здравствуйте! Спустя два месяца дороги "Анжи" и ЦСКА снова пересекутся

"Анжи" – ЦСКА

Стадион: "Анжи-Арена" (Каспийск)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Владимир Сельдяков (Балашиха)

Вице-чемпион России московский ЦСКА начинает новый сезон гостевой встречей против махачкалинского "Анжи". Стоит отметить, что предыдущий чемпионат команды завершали матчем между собой, но в Москве. Игра проходила менее двух месяцев назад. Тогда "армейцы" сумели разгромить дагестанцев со счетом 4:0. За эти 7-8 недель состав столичной команды практически не претерпел изменений. А вот "Анжи" предстанет перед взором любителей футбола в значительно обновленном виде.

Махачкалинский клуб активно поработал на трансферном рынке, укрепив все позиции. Например, новым нападающим "Анжи" стал Константин Базелюк, который вернулся в чемпионат России из португальского "Эшторила". Отметим, что начинал свою профессиональную карьеру молодой форвард в ЦСКА. Другими новичками дагестанского клуба стали два экс-футболиста "Оренбурга" – клуба, который не сумел сохранить место в премьер-лиге. Теперь игроками "Анжи" являются Вадим Афонин и Владимир Полуяхтов. На правах свободного агента, из хабаровского СКА в стан махачкалинцев перешел защитник Игорь Удалый, а из африканского клуба "Эфиопан Коффи" в команду прибыл Гаточ Паном. Летом команда Александра Григоряна провела шесть контрольных матчей на сборе в Словении. В первом товарищеском матче махачкалинцы переиграли румынскую "Астру" (2:1), затем сыграли вничью с румынским "ЧФР Клуж" (1:1), после чего упустили победу над крепким середняком хорватской лиги – клубом "Истра 1961" (1:1), Серия ничьих продолжилась "сухим" матчем со словенским клубом "Крошко" (0:0), после чего махачкалинцы уступили венгерской "Ньиредьхасе" (2:3), а завершили сборы победой над бухарестским "Динамо" (1:0). К слову, победный гол в этом матче забил именно Константин Базелюк.

"Армейцы" громких приобретений в межсезонье не делали. Лишь арендованный "Тосно" полузащитник Александр Макаров вернулся в команду. Покинули же ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов, который будет выступать за "Енисей", в московское "Динамо" за 1,8 млн. евро продан форвард Кирилл Панченко, также в стан "бело-голубых" из аренды вернулся хавбек Алексей Ионов. Полузащитник Сергей Ткачев отправился в аренду в тульский "Арсенал", а Дмитрий Ефремов – в "Оренбург". С сербским легионером Зораном Тошичем менеджмент клуба не стал продлевать контракт, и хавбек покинул команду на правах свободного агента. На австрийском предсезонном сборе, ЦСКА провел ряд матчей, проиграв австрийскому "Штурму" (1:2), убедительно выиграв у сербского "Партизана" (3:0), румынского "Вииторула" (4:2) и словенского клуба "Нафта-1903" (4:1). Завершили же сбор "армейцы" ничьей с "Краснодаром" (1:1).

Интересные факты противостояния "Анжи" и ЦСКА:

"Анжи" не может переиграть "армейцев" в родных стенах три сезона кряду

В последних 6 очных матчах в чемпионате ЦСКА пропустил один мяч

Последний раз махачкалинцы побеждали москвичей 2 декабря 2012 года (2:0)

В прошлом чемпионате "армейцы" поделили очки с "Анжи" в гостях (0:0) и уверенно переиграли соперника дома (4:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Анжи": Солосин – Тетрашвили, Фибель, Брызгалов, Полуяхтов, Яковлев, Афонин, Карасев, Кацаев, Липартия, Мамтов.

ЦСКА: Акинфеев – В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, Щенников, Головин, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Чалов, Витиньо.

Прогноз на матч "Анжи" – ЦСКА:

Оборона ЦСКА в прошлом сезоне смотрелась просто великолепно и за весь чемпионат команда пропустила всего 15 мячей. Короткий перерыв между сезонами навряд ли как-то отразится на работоспособности армейских защитников. К тому же "Анжи" собран буквально заново, поэтому ждать четкости и сыгранности от махачкалинцев практически не приходится. Букмекеры в этом матче отдают предпочтение "армейцам", коэффициент на их победу равен 1.55 баллам. Успех "Анжи" оценивается в 7.60 баллов. Что касается ничьей, то на нее действует коэффициент в 4.14 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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