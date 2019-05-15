И великаны не всегда выигрывают! ТОП-6 сенсаций в европейском кубковом футболе

Совсем недавно в Европе стартовала волна национальных кубков, которая уже успела принести скандал, в центре которого оказался ПСЖ, а конкретно Неймар. В итоге Франция получила нового обладателя национального трофея, коим стал "Ренн". В остальной Европе также может быть место сенсациям. К примеру, в Италии впервые за долгое время в финале не сыграет "Ювентус", да и кубок над головой точно не поднимет команда из первой тройки чемпионата, ведь разыгрывать его будут "Аталанта" и "Лацио". В России также велик шанс обойтись без грандов: в полуфинале остался лишь "Локомотив". Если подопечные Семина прорвутся в финал сквозь "Ростов", то в главном матче их будет ждать победитель пары "Арсенал" – "Урал". Уникальная ситуация и на Украина: там в финал национального кубка впервые пробилась команда из Первой Лиги – "Ингулец". Вот правда играть представителям небольшого поселка городского типа придется играть с самим "Шахтером", так что шансы на успех весьма невелики.

Битвы в национальных кубках все чаще приносят сенсации, оттого очень сложно определить их реальную значимость. С каждым годом эти трофеи теряют свою ценность. К примеру, в Англии выигрыш любого из национальных кубков не играет большой роли, если ты являешься топ-командой. Возможно, на игроков это не распространяется, но вот руководство не брезгует уволить тренера, даже если он в упорной борьбе выиграл трофей. Последние результаты "Манчестер Сити", правда, отодвигают данную гипотезу в сторону, но будь на месте Гвардиолы человек, который не так одержим трофеями, "Сити", скорее всего, пошел бы по пути "Ливерпуля" и выставлял бы резервный состав даже на встречи с командами АПЛ. Приятно осознавать, что тяга к сенсациям все же была всегда. Редакция Soccernews попыталась найти и рассказать о самых громких сенсациях в истории топовых европейских национальных кубков.

"Уиган Атлетик" (Англия) – 2012/2013

Самой громкой сенсацией за последние как минимум 20 лет принято считать победу "Уигана" в сезоне 2012/2013. Тогда команду возглавлял нынешний тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, и, стоит сказать, именно победа в Кубке Англии открыла этому наставнику дорогу в большой футбол. Сразу после "Уигана" Мартинес отправился в "Эвертон", а чуть позже возглавил национальную сборную "красных дьяволов" (не путать с "Манчестер Юнайтед"). Путь "Уигана" к финалу был достаточно неожиданным, так как (а) ранее "Латикс" ни разу туда не выходили; (б) команда стояла на вылет из АПЛ (и в последнем туре все же вылетела, став первым победителем кубка, который понизился в дивизионе). Шансов победить было особенно мало, ведь подопечных Мартинеса противостоял "Манчестер Сити" Манчини с одним из самых мощных составов на Британском острове. Но по итогу "Уиган" отоборонялся весь матч, а в компенсированное время Бен Уотсон замкнул подачу с углового – 1:0.

"Ганновер" и "Герта" II (Германия) – 1991/92 и 1992/93

Сенсации в Кубке Германии были всегда, начиная с 1974 года, когда к турниру были подключены команды из низших лиг, а также любительские коллективы (как в Англии). Однако, пик сенсаций пришелся на первые года после объединения ФРГ и ГДР. В 1992 году Кубок выиграла команда из второй Бундеслиги – "Ганновер". Это событие до сих является одним из самых громких в немецком футболе, так как "Ротен" остаются единственной командой, которая выиграла турнир, не представляя при этом Бундеслигу. Кроме того, для самого "Ганновера" этот Кубок стал первым и единственным в истории. По пути команда выбила крепких представителей Бундеслиги – обе "Боруссии", "Карлсруэ" и "Вердер".

Однако, еще более сказочная история случилась сразу через год, когда на арену вышла молодежная команда "Герты", самому старшему которой было всего лишь 23 года. Да, можно говорить о том, что путь команды к финалу был не таким уж и сложным, ведь на нем был всего лишь один соперник из высшего дивизиона, но это никак не умаляет заслуг молодежного состава главного берлинского коллектива, для которого даже клубы второй Бундеслиги казались грандами. В итоге команда дошла до финала, но уступила "Байеру" со счетом 1:0 (интересно, что именно "Байер" выбил основную команду "Герты" на стадии 1/8 финала, и тоже со счетом 1:0). Это достижение идет скорее как бонус, ведь свое имя в историю "Герта" II так и не вписала. Однако, в самой Германии помнят и этот успех, и все банкетные составляющие, которые последовали после героического финала.

"Хетафе" (Испания) – 2006/07

"Барселона" упускала преимущества в 3 мяча еще до Вальверде! "Рома" и "Ливерпуль" уже записали свое имя в историю, однако еще раньше это сделал "Хетафе", который вынес "Барселону" на стадии полуфинала в сезоне 2006/07. В Испании все встречи до финала являются двухматчевыми и, как это часто бывает, каталонцы без проблем обыграли своих соперников на домашнем стадионе. Счет 5:2 (дубль на счету Месси) не воспринимался, как что-то, что можно отыграть, однако Бернд Шустер и компания так не думали. В домашнем поединке "Хетафе" вел 2:0 уже к перерыву, а во втором тайме мячи Гуисы и Дорадо довели счет до непристойного – 4:0. Несмотря на все мастерство того состава "Барсы", забить хотя бы 1 гол они не сумели. В итоге "Хетафе" все равно не выиграл Кубок, уступив в финале "Севильи" со счетом 1:0, однако 2007 год в этом клубе будут помнить долго, ведь одна из величайших побед в истории случается не часто.

"Кале РУФК" и "Лез Эрбье" (Франция) – 1999/2000 и 2017/18

Финал Кубка Франции в 2000 году – самая удивительный эпизод в истории турнира. Впервые за все время в главный матч пробилась команда из четвертого французского дивизиона – "Кале РУФК". В финале им предстояло сразится с "Нантом". Команда из низшей лиги даже выигрывала по ходу матча, но уступила после гола Антуана Сибьерски в компенсированное время с пенальти. Еще никогда клуб столь низкого статуса не претендовал на выигрыш, однако даже сам выход в главный матч приравнивался к триумфу. После матча капитан "Нанта" и "Кале" объединились, чтобы вместе поднять кубок над головой.

Еще одна удивительная история случалась в прошлом сезоне, когда до финала доползла команда из третьего дивизиона (по итогам прошлого года она вылетела в четвертую лигу) "Лез Эрбье". Не повезло лишь с финалистом – играть пришлось с ПСЖ. На момент финала бюджет парижан был выше в 270 раз, а сам тренер "Лез Эрбье" признавался, что главная задача на финал – проиграть достойно. В итоге так и случилось – счет 2:0 в пользу ПСЖ устроил обе стороны – парижане получили кубок, а "Лез Эрбье" – историю.

И горь Малиенко | soccernews.ru