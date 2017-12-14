И все-таки Робин Гуд! "Ливерпуль" теряет очки в матче с "Вест Бромом"

Одним из заключительных противостояний 17-го тура английской Премьер-Лиги стала встреча "Ливерпуля" и "Вест Бромвича" на "Энфилде". Так уж получилось, что несмотря на свою сильнейшую атакующую линию "красным" в последнее время очень непросто даются матчи с "дроздами". В какой бы форме не находился "Альбион", он непременно дает бой мерсисайдскому клубу, поэтому определенные опасения у болельщиков "Ливерпуля" относительно результата были. Тем более, что на выходных команда Юргена Клоппа потеряла два очка в принципиальном дерби с "Эвертоном" – в матче, где "Ливерпуль" в очередной раз не использовал кучу голевых возможностей и пропустил едва ли не с первого и единственного момента у "синих".

На этот раз, часто критикуемый за порой неоправданную ротацию Юрген Клопп не стал сильно мудрить со стартовым составом. Немецкий специалист лишь предоставил отдых Симону Миньоле и Джордану Хендерсону, выпустив с первых минут Лориса Кариуса и Эмре Джана соответственно. Алан Пардью, не давно пришедший на замену Тони Пьюлису на пост главного тренера "Вест Брома" внимательно посмотрел мерсисайдское дерби и решил, как и Сэм Эллардайс сыграть на "Энфилде" со схемой 4-3-3.

"Ливерпуль" вышел играть без особого задора. Естественно, "скаузеры" завладели территориальным преимуществом, но "дроздов" это не волновало, потому как они всей командой располагались за центральной линией, тем самым заставляя хозяев катать мяч поперек поля. Первый опасный момент возник лишь на 17-й минуте: Салах выдал шикарную передачу на дальнюю штангу Фирмино, но мяч после удара бразильца в нескольких сантиметрах разминулся со стойкой. В целом, на протяжении всего первого тайма мерсисайдцы стучали в закрытую дверь, но им так никто им не открыл. И ведь это еще и хорошо, что в одном из эпизодов выстрел Робсона-Кану на себя приняла перекладина, когда валлийский форвард воспользовался потерей Эмре Джана.

Вторая 45-ти минутка неожиданно началась с двух кряду опасных моментов у ворот Кариуса. Сначала Крыховяк ударом со стандарта едва не подловил голкипера "красных" на противоходе, а через мгновение владениям немца уже угрожал Якоб, но надежно сыграл страж ворот хозяев. После этих моментов "Ливерпуль" активизировался, причем и "Вест Бром" стал больше раскрываться, чем должны были воспользоваться "красные", откровенно назревал гол.

А гол все-таки назрел. Едва вышедший на замену Соланке расписался в воротах Фостера, но арбитр немного подумав отменил взятие ворот, потому что мяч перед тем, как затрепыхаться в сетке попал в руку молодому английскому нападающему. В оставшееся время штурм как таковой у ребят Клоппа не удался.

Как и предполагалось до матча, ливерпульцы ничего не смогли поделать с насыщенной обороной "дроздов" и с барского плеча отстегнули тем одно очко.

"Ливерпуль" – "Вест Бромвич" – 0:0

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд (Гомез, 80), Клаван, Ловрен, Робертсон, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 76), Джан, Коутиньо, Салах, Мане (Соланке, 77), Фирмино

"Вест Бром": Фостер, Ньом, Хегази, Эванс, Гиббз, Ливермор, Якоб, Крыховяк (Брант, 79), Робсон-Кану (Родригес, 71), Макклин, Рондон

Богдан Архипенко

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